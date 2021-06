Han står bak OL-stadion i Tokyo. Et av stjernearkitektens siste verk er H.C. Andersens eventyrhus.

H.C. Andersens hus bølger seg frem i myke linjer skapt av den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma. Han vil gi mennesker opplevelser og magi i Skandinavias nye eventyrslott.

Du vet prinsessen som sover så dårlig på grunn av én eneste ert? Eller keiseren som går naken og uvitende gjennom byen? Eller hva med den lille havfruen, hun som så gjerne vil være menneske? Spør et hvilket som helst barn i verden, og det er stor sjanse for at de nikker gjenkjennende.

– Vi sier ofte at vi er i materialismens tidsalder, men jeg vet ikke helt. Jeg tror at folk heller ønsker opplevelser og magi, sier Kengo Kuma (67).

Han har tegnet det splitter nye og snart åpningsklare H.C Andersens Hus i dikterens fødeby, Odense.

Ikke Disney-style

Det ligner fortsatt en byggeplass, men solen varmer de myke linjene som har reist seg midt i Fyns hovedstad. Reiserestriksjonene forhindrer Kuma fra selv å vise oss rundt. Via skjermen fra kontoret i Tokyo forsøker han likevel å forklare hvordan han og kollegene har tenkt etter at de ble plukket ut blant 500 arkitektkontorer til å tegne det prestisjefylte eventyrprosjektet.

– Skandinavia og Japan har klare fellestrekk. Vi er omgitt av havet, men kommer fra skogen, sier Kuma, som nylig også fikk oppdraget med å tegne det nye Ibsenbiblioteket i Skien.