Vegansk «ceviche»: Bytt ut fisk med ung kokosnøtt

Lengter du etter sandstrender og palmesus? Ta deg en kokosnøtt! Her finner du oppskrift til middag og dessert.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I forrige uke anbefalte jeg å starte det mørke nyåret med en stor, rådyr hummer. Jeg har lyst til å fortsette litt eksklusivt. Det vil si, ikke nødvendigvis den dyreste råvaren, men en av de mest langreiste.

Noen hver av oss kan savne sand mellom tærne og solstråler å myse til over kaffekoppen om morgenen nå i det utmattende, uendelige blålyset. Det er mange av oss som på denne tiden av året pleier å sette seg på et fly til varmere strøk, men det har pandemien satt en stopper for. Så når vi ikke kan komme til stranden, kan følelsen av strandliv kanskje komme til oss?