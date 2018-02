Er det lov å snu seg etter en sexy pensjonist?

Det har skjedd noe uhyggelig med dagens pensjonister. De har sluttet å bli gamle. I sist uke var jeg og snakket «fra provinsen» til statoilpensjonister i Sandnes. Ikke en eneste rullator var å se utenfor døra. Her må noen ha gått bananas med gavepensjoner, tenke jeg. Arrangementet foregikk i et bratt amfi. I mitt hode må pensjonister ha flate gulv uten terskler. Her klatret de gamle til topps som fjellgeiter og ingen måtte ha hjelp for å komme seg ned igjen.

Det mest skremmende var damene. De var så pene. Og nå mener jeg skikkelig pene. Skikkelig snu seg etter pene. Før i tiden var det ikke sånn. Da ble eldre gamle. Nå har et eller annet slått krøll på seg i biologien. De gamle ser godt ut. Statoilmennene så ut som modeller i en Dressmann-reklame. Stilige med gråstenk ved ørene. Dagens pensjonister er uforskammet spreke. Før trodde jeg alltid at med årene ble folk gamle. Det rare er at med årene har mitt syn forandret seg. Nå synes jeg de blir bare yngre og yngre.

Jeg er venn med en del pensjonister på Facebook. Før i tiden kunne jeg slå av en prat med dem på Torvet. Nå er de i utlandet. På alle bildene sitter de ved et bord og spiser og drikker. De lever rett og slett livet. Mens vi her i gamlelandet sliter med å holde varmen i huset, sliter de med å holde varmen ute av huset. La meg bruke egersundere som eksempel. Det er imponerende å se på Facebook hvor lett egersundere finner hverandre i utlandet. Alle på bildene egersundere. Jeg er sikker på at det er langt lettere for en egersunder å finne egersundere å feste med i Syden enn det er for egersundere å finne egersundere å feste med i Egersund.

Ståle Økland fortalte nylig i Aftenbladet hvor vanskelig det er å bli jærbu for en innflytter. Det problemet har ikke pensjonistene i Syden. En jærbu i Syden vil selvsagt kun omgås jærbuer, men i utlandet ser vi stort på det. Der skal det lite til for å bli tatt opp i den jærske stammen. For å bli regnet som jærbu i Syden, holder det at du kan to ting. Du må kunne synge «Potla og græve», og du må vite at Kongo ikke nødvendigvis ligger i Afrika.

Det er en forunderlig tid vi lever i. Jeg kjenner en herlig fyr i Egersund som heter Tore Sunde Rasmussen. Han blir sytti til neste år. Før i tiden var folk døde når de fylte sytti. Nå holder de til på toppen av Mount Everest og i dalstrøka innafor. I fjor ble hans ekspedisjon den første som besteg Dolma Khang i Himalaya. Hvor tror du sekstiniåringen har hytte? Midt i fjellveggen på Gyaaksle. Det er bare så typisk for dagens pensjonister.

Det er ingen tvil om at framtida tilhører de eldre. Alderdommen ligger der og venter forlokkende på oss med pensjonspoeng og et liv i sus og dus. Det samme kan ikke sis om ungdomstida. Den brukes opp i løpet av få år mens alderdommen aldri brukes opp mens vi lever. Når den er over, er det selve livet som er oppbrukt.