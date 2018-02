I sist uke var jeg i Danmark. Vinterferie. Det føltes nesten som landsforræderi å reise til Danmark i vinterferien. I år var norsk lykke å la seg bli innesnødd på fjellet. Alle visste at de kom til å bli snødd inne. Værmeldingen hadde varslet det i dagevis. Likevel kjørte folk med åpne øyne inn i snøen for å grave seg ned til hytta.

Alt snødde ned. Til og med Facebook snødde ned. Aldri har jeg sett mer snø i sosiale medier. Dette var jeg vitne til fra Danmark. Etter hvert fikk jeg dårlig samvittighet. En nordmann uten snø på beina er ingen lykkelig nordmann. Jeg begynte derfor å lete etter snø – i Danmark. På Bilka hadde de snø på sprayflaske, men jeg jaktet på skikkelig snø. Den fant jeg på Himmelbjerget. Der lå snøen som melis på en dansk bollesøndag, drysset tynt ut over landskapet.

Det var fullt av barn på Himmelbjerget. Ungene lå på bakken og prøvde å lage snømann. Det klarte de ikke. Kontrasten til mine innesnødde venner i Norge var kolossal. På Stavtjørn laget ikke ungene snømenn, de var snømenn. Vanligvis er det nordmenn over alt i Danmark. I vinterferien traff jeg ingen. Det er ny, personlig rekord. Årsaken var selvsagt tre sammenfallende lykketreff. Vinterferie, snø og OL. Nordmenn satt innesnødde på hytta for å se Norge mot Verden i OL.

I Danmark gikk vi på restaurant. Det er et veldig praktisk sted å gå når man vil spise. Kelneren var en hyggelig kar. Vi ba ham derfor ramse opp danske bragder i vinter-OL. Det er feil å si at Danmark aldri har vunnet noe i vinter-OL. De har for eksempel vunnet mye mer enn olympiadens hjemland Hellas. Det er ufattelig at curlingsteinen som tok medalje i 1988 ikke er sølvforgylt og utstilt på rådhusplassen i København.

Dagen før jeg reiste til verdens nest, mest lykkelige land var jeg på Stavtjørn og så Torfinn Listøl lete etter hullet inn til Ørsdalen med gravemaskinen sin. På Stavtjørn var alt snudd på hodet. I årevis har de jobbet for å lage snø. Nå jobbet de for å bli kvitt den. Snøkanonene burde hatt en bryter som gjorde dem om til snøfresere.

Slik tenkte jeg mens jeg koste meg hos verdens nest, mest lykkelige mennesker. Hjemturen skulle bli basjen. E39 mellom Kristiansand og Egersund holdt på å snø igjen. Snøen deiste ned i svære klumper. Jeg havnet bak en karavane med utenlandske trailere. Det måtte gå galt. I bakkene danset de rundt på glattslitte dekk som Bambi på isen.

Jeg vet ikke hvem jeg skal takke, men de hadde gule vester og det var ikke KrF som stod på stand. Tusen takk Vegvesenet, Mesta, Biltilsynet eller hvem dere nå var. Dere sto på samtlige rasteplasser mellom Kristiansand og Egersund og kommanderte utlendingene til å stoppe. Det er sånt som gjør oss til verdens lykkeligste folk.