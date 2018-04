Dagens «provinsen» ble til etter en handletur. Jeg hadde vært på Rema 1000. Det jobber veldig hyggelige folk på Rema 1000 i Egersund. De hilser og snakker uten at det føles tillært. Utenfor butikken stod det et skilt. «Kjekt å se deg». For et hyggelig skilt, tenkte jeg. Det kunne stått «Takk for handelen», men det sto «Kjekt å se deg». Kan de enkes noe herligere enn å bli sett? Det å vise folk oppmerksomhet, er noe av det mest livgivende man kan gjøre.

Jeg var nylig i Åna fengsel. De fleste innsatt går på skole. Jeg fikk et tips om at skolen fungerer veldig bra. Det fikk jeg bekreftet, men det var likevel en bagatell av en hendelse jeg husker best fra besøket. En kvinnelig lærer sto og snakket med en mannlig fange. Hun må ha vært i midten av 30-åra og han var trolig i midten av 20-åra. Jeg sto i enden av gangen og så det hele. Så tok hun mannen forsiktig på skulderen for å understreke noe hun sa. Han lyste opp i et smil. Jeg tenkte, der skjedde det noe viktig. Der ble et menneske sett av et annet menneske.

Det finnes knapt noe verre enn å bli oversett. Vi har alle opplevd det. Vi har alle opplevd å være luft for andre mennesker. Det føles svært ubehagelig. Gjennom jobben treffer jeg ofte kjente mennesker. Det er interessant. Noen er fullstendig uinteressert i oss de møter. Det er kun seg selv, prestasjonen eller saken det handler om. De spør aldri tilbake, de lurer aldri på hvordan andre har det, de er der kun for å speile seg selv i et offentlig speil som vi holder opp for dem.

Jeg er ikke så veldig opptatt av kleskoder og ytre statusmarkører. Det har gitt meg noen interessante opplevelser. Jeg har av og til vært innom snobbebutikker på Østlandet der ingen vet hvem jeg er. I slike butikker har jeg opplevd å bli behandlet som luft. Jeg merker at ekspeditøren måler meg fra topp til tå. For meg er det uproblematisk. Jeg har alltid blitt sett av de jeg vil bli sett av. Men det er tankevekkende. Det er tankevekkende at dette er normalen for en del mennesker.

Jeg fikk nylig en herlig leksjon i det å se og bli sett. Hildur og Bjørn Baardsen har vært gift i 65 år. Jeg intervjuet ekteparet. Jeg spurte Hildur om Bjørn er romantisk.

– Hver morgen spør han: «Hvordan har du det i dag, gullet»?

– Så han kaller deg «gullet» hver morgen?

– Nei, han kaller meg «gullet» mange ganger til dagen.

Her satt det to gamle mennesker og presenterte selve fasiten på det å bli sett. Jeg noterte noen ord på et papir mens de snakket. «Respekt». «Stolthet». «Snakke fint om den andre».

De kom heldigvis ikke med dypsindigheter, men som kjent gjemmer ofte det dype seg i det enkle. De så hverandre. Hildur fortalte at hun alltid hadde vært stolt av Bjørn. Han fortalte hvordan de hadde lært seg å se hverandres forskjellighet og respektere den.