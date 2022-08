Vinskolen: Norge ut i verden

Skal du ut og fly? Endelig kan du kjøpe med deg flere norske gaver enn bare akevitt og melkesjokolade. Norsk sider inntar taxfree-hyllene.

Jeg stusset allerede i det jeg svingte inn i taxfreebutikken på Gardermoen. En hel hylle med norsk sider? Her? Utvalget i avgangshallen er ellers preget av globale merkevarer, vinprodusenter med store finansielle muskler og internasjonale bestselgere. Jeg kan bare forestille meg byråkratiet som ligger bak. For en milepæl det må være for de norske produsentene.

Og for deg som konsument, sender det også et svært viktig signal. Norsk sider holder internasjonal kvalitet. Og hvis du ikke allerede er kjent med hva vi trygt kan kalle «smaken av Norge», bør du bli det så raskt som mulig.

