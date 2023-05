Kristin snakkar til seg sjølv gjennom tekst. Slik kjem ho seg ut av det mørke tankekøyret. Kristin er langt frå åleine.

– Eg har ein veldig aktiv hjerne, seier Kristin Nesbø Thomseth.

Skriving har vore ein viktig del av livet heilt sidan far hennar gav henne ei skriveblokk som ung jente.

I skriveterapien at ho får samla tankane og reflektert.

Helst gjennom rim som i rap-tekstar.

Det fell lett for henne å rima, og flyten i teksten er viktig.

– For meg er skriving nødvendig for å prosessera kjensler. Eg skriv lister og ramsar opp ting eg er takksam for. Ofte blandar eg inn teikningar også.