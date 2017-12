Team Ingebrigtsen: En helt usedvanlig familie

Få er som far, ingen som mor. Mamma Tone Ingebrigtsen er bautaen og samlingspunktet i familien som gjør det mulig for Team Ingebrigtsen å ta opp kampen mot verdenseliten på friidrettsbanen. Nå hedres familien med Aftenbladets statuett for 2017.