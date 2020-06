På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket fire saker du kan lese.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I begynnelsen føltes det rart å dekke til to. – Det var trist den første tiden, men det går seg til. Nå er det mer ro rundt måltidene, vi får til og med tid til å lese gjennom avisene, sier ekteparet Eggebø. Foto: Jon Ingemundsen

– En slags kjærlighetssorg når barna flytter

Sønnene er fortsatt i huset. I form av et bilde. Foto: Jon Ingemundsen

Har barna flydd ut av redet? Sitter dere tilbake med en følelse av nedstemthet? Da kan det være at du lider av empty nest syndrome.

Les hele saken: - En slags kjærlighetssorg når barna flytter (publisert 31. august 2019)

Har du handlet hos Bertel Viste? Han som har solgt grønnsaker siden andre verdenskrig

Klokka er ti. Torghandleren fra Viste er på plass i dag også. Slik han stort sett har vært hver eneste arbeidsdag de siste 77 årene. Foto: Anders Minge

Torghandler Bertel Viste har mistet fingertuppen, byttet begge hoftene, kilt hodet mellom to fjøler, slått inn kjaken med ei sirkelsag og nesten fått en kran deisende over seg:

– Jeg vet aldri når jeg skal slutte, for dette livet er altfor kjekt. Og nå er jeg på mitt absolutt beste!

Les saken: Har du handlet hos Bertel Viste? Han som har solgt grønnsaker siden andre verdenskrig (publisert 28. september 2019)

Heilt lukkeleg i ei halv hytte

Hytta på Sageneset i Sirdal er berre 43 kvadrat. Det er stort sett heilt passeleg, meiner Solveig Margrethe og Erlend. Foto: Fredrik Refvem

Like i vannkanten på Sageneset i Sirdal har Solveig Margrethe Undheim ei vertikaltdelt hytte kalla Vennebu.

Les saken: Heilt lukkeleg i ei halv hytte (publisert 11. august 2019)

Stavangers største formue på vei hjem

Anna Margaret Smedvig styrer 12 milliarder kroner i London. Nå planlegger hun å ta verdiene hjem til Stavanger.

– Jeg trives veldig godt i Stavanger, jeg har en leilighet her, og planlegger på sikt å flytte tilbake, sier Anna Margaret Smedvig til Aftenbladet.

Et annet moment som peker mot at hun nå ser mot Norge igjen er at hun i oktober 2018 kjøpte to eiendommer i Blindleia i Lillesand av sin far Peter T. Smedvig for totalt 29,5 millioner kroner.

Les saken: Smedvig-formuen skal hjem til Stavanger (publisert 31. januar 2020)