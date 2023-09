Psykolog Frode Thuen: Hun savner raushet hos menn

Hvor er mannsrollen på vei? spør en kvinne. Hun er lei av likestilling og mangel på raushet.

«Du kan jo bare vippse». Disse ordene har jeg hørt litt for ofte fra menn. Det heter visst likestilling, men jeg er drittlei.

Biologien holder ikke tritt med sivilisasjonen. For kvinner gjelder urinstinktet om at en mann må ta vare på henne og hennes barn. Menn, derimot, ser etter tegn på fertilitet hos kvinner. Mye annet er selvsagt også viktig, vi er jo ikke dyr. Men en viss huleboertiltrekning må det være for at det skal bli romantikk. Like fullt har vi fått en norm om at hun spanderer, eller at man deler 50/50. Hvorfor det? Hvorfor har vi tatt bort et av få tegn på mannlig raushet?

For det handler ikke om å være millionær, men om sjenerøsitet – et signal om at han vil ta vare på henne. Hvorfor har vi ikke tilsvarende rolleavflating for kvinnene? Ved at hun ikke trenger å pynte seg når hun skal på date, eller at hun lar kroppshåret gro? Jeg skulle gjerne gått «au naturelle» jeg, og fått like stor begeistring fra menn som om jeg så ut som a million dollar etter en time på badet. Men det funker bare ikke.

Les Frode Thuens svar lenger nede i saken:

Vi skal liksom være likestilt, men emosjonelt er vi alle mer eller mindre i steinalderen. Kvinner tar hensyn til dette. Hvorfor er det blitt allment akseptert at mannen ikke trenger å gjøre det? Menn vil gjerne imponere, og de snakker om seg selv og hva de har oppnådd. Selv om det virker mot sin hensikt: Det formidler bare egoisme. Om du tjener fett og har tre doktorgrader, bryr meg døyten. Men er du raus? Jeg trodde dette var grunnleggende kunnskap nedarvet fra far til sønn gjennom generasjoner.

Jeg kan jo ikke gå inn i bokseringen med spissede huggtenner og si at det er veldig viktig at du spanderer kaffe på meg, ellers kommer jeg og instinktene mine aldri til å bli interessert. I stedet må jeg pynte meg til den ene hyggelige «du kan jo bare vipse-daten» etter den andre.

Hvor er mannsrollen på vei?

Det stopper jo ikke med den likestilte kaffen. Mange menn har heller ikke lyst på barn, eller flagger i alle fall ikke noe bevisst ønske om det. Rådet fra medsøstre er at «bare du blir gravid, så skjønner han nok etterpå at det var lurt».

Unnskyld meg. Skal jeg stæsje meg etter alle juratidens regler, spandere, lage mat, styre og stelle – for så selv å tvinge gjennom forplantning?

Og hvis de først blir fedre, må de likevel få ha sin «huletid». Mens mor multitasker 100 prosent jobb med amming, husvask og julegaver til svigerfamilien. Selv om vi er likestilte på papiret, gjør kvinner fremdeles brorparten (søsterparten) av det usynlige husarbeidet, mens arbeidslivet stiller like høye krav til oss som til menn.

Ære være likestilling og økonomisk selvstendighet. I praksis er det likevel svært vanskelig for kvinnen å forlate et forhold, hvis hun først har fått barn. Selv i de tilfellene der barnefar viser seg å være voldelig, står samværsrettigheter så sterkt at full avstand oftest er umulig. I likestillingens navn.

Flere av mine venninner har valgt å få barn alene – i stedet for å bli bundet til en mann som bryr seg mer om egen karriere, bil og dataspill enn noe annet. Jeg klarer ikke å bli tiltrukket av menn som uten blygsel lar meg spandere eller sier «du kan jo bare vippse». Hvorfor er menn blitt mer opptatt av å snakke om seg selv enn å formidle litt god gammeldags mannlig raushet? Det burde vært så enkelt.

Psykolog Frode Thuen svarer: