Presten som levde et dobbeltliv

Da han begynte som prest, fikk ingen i bygda vite at han var homofil. Ett år senere mottok han en beskjed som snudde opp ned på livet.

Pål Vegard Hagesæther

Sperillen bukter seg som en slange gjennom skoglandskapet. Innsjøen, som er kjent for godt fiske, er 26 kilometer lang og bare noen få hundre meter bred på det smaleste. Området den ligger i, kalles Ådal, og det er også navnet på et prestegjeld på Ringerike.

Her er 30 år gamle Øyvind Pilgaard ansatt som ny sogneprest. Det er hans første ordentlige jobb etter at han har avtjent verneplikten som feltprest i Porsanger. Nå har han akkurat hatt sin første barnedåp, og lokalavisen tropper opp. Pilgaard smiler til fotografen fra kirketrappen, der han står med vesle Lisbeth i armene. En pen og bredskuldret mann på nær 1,90 med briller og kraftig bart. På hver side av ham står de stolte foreldrene. Et hyggelig øyeblikk og et av prestens første møter med bygdefolket.