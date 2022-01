Norge la i fjor fram en ny forsvarsavtale med USA. USA får vide fullmakter og flere unntak fra norske lover og regler. Forhandlingene startet mens Donald Trump var president i USA. USA får være militærpoliti i og utenfor Sola flystasjon og kan skjule flere av sine militære aktiviteter. Nå gjenstår bare Stortingets godkjennelse.

Norge tok grep for å sikre soldater mot dødsstraff i forhandlinger om ny forsvarsavtale med USA.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Den nye avtalen vil, dersom den trår i kraft, bli siste tilskudd til et langt forsvarssamarbeid mellom Norge og USA.

USA og Norge ble enige om en våpenhjelpsavtale i 1950.

Året etter tok nær 5000 tilskuere imot Dwight D. Eisenhower på Sola hovedflystasjon da generalen leverte fem amerikanskproduserte Thunderjets til det norske flyvåpenet. Han var øverstkommanderende for de alliertes krigføring på vestfronten og bar ansvaret for invasjonen i Normandie under andre verdenskrig. Han ble senere president i USA.