Savnet: Reidar fikk et nødlån. Men samme dag ble pengene fra Norge videre­ført til en brasili­ansk kvinne med et navn som ikke eksisterer

I en mail til banken bekreftet Reidar Edvin Sandanger at han endelig hadde mottatt nødlånet han ventet på. Men allerede samme dag ble pengene fra Norge videreført til en brasiliansk kvinne med et navn som ikke eksisterer - og 66-åringen selv forsvant sporløst.

Aftenbladet kan nå avsløre hva som skjedde med de drøyt 18.000 kronene Sauda-mannen mottok mens han ved årsskiftet 2013-2014 oppholdt seg i utkanten av millionbyen Recife nordøst i Brasil.

Gjennom podkastserien «Savnet - Mannen med den tomme graven» har Aftenbladet undersøkt gåten som politiet i to land har gjort lite for å komme til bunns i – til tross for at både etterforskere i Norge og norsk rettsvesen mener 66-åringen kan ha blitt tatt av dage.

