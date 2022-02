– Denne kjolen får du ikke kjøpt. Den er 60 år gammel.

Hun raidet mormors gamle kofferter og dro på slottsmiddag i den fineste kjolen hun fant.

Mormor er fra Sandefjord. Det må ha vært en by med mange gode kjoleforretninger på 1960- og 70-tallet, for hun har så mange pene gallakjoler, og de er tatt veldig godt vare på. Jeg har raidet koffertene hennes på loftet og tatt med en del kjoler hjem. Blant annet denne, som jeg hadde på meg under stortingsrepresentantenes middag på Slottet i oktober i fjor.