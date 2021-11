Inne på listen over utrydningstruede arter

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klimaendringene truer norske arter

Tre ganger så mange arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur på grunn av klimaendringene enn for seks år siden. Det viser den nye rødlisten over truede arter, som Artsdatabanken har lansert.