Religiøse roboter

Det er som kjent roboter som er framtiden. Smarte kommuner er kommuner som lar roboter passe på de gamle. På Sunnmøre har de sosiale roboter på gamlehjemmet. De driver med trim for eldre. Norge Rundt har titt og ofte innslag om syke barn som plasserer roboten sin i klasserommet. Roboter er på vei inn, og vi er på vei ut til en vidunderlig, ny verden.

Det har buddhister skjønt. Nå har de kastet seg inn i framtiden. Roboter tar seg av deres religiøse seremonier. Nyheten har gått verden rundt. Jeg leste den i Vårt Land. For buddhister er roboter perfekte. Vi som mediterer vet at vi kommer til et punkt der vi blir borte. Av og til er det vanskelig å komme dit fordi hverdagen trenger seg på. Med roboter er det enkelt. Det er bare å dra ut stikkontakten.

Buddhister streber etter å nå nirvana. Jeg har egentlig ikke peiling, men jeg har oppfattet at nirvana er en tilstand fri for lidelse i den evige sirkelen av gjenfødelse og død. Nok en gang er roboter perfekte. De kan ikke føle lidelse og de opplever absolutt hvile i nirvana hver gang sikringen går.

Som vanlig er ikke Den norske kirke på ballen. Roboter er løsningen på mange av kirkens problemer. Prester blir som kjent kalt til sin gjerning. Nå har imidlertid kallet en tendens til å hope seg opp i tettbygde strøk. Det kan løses enkelt ved å bruke robot. Den plasseres i distrikter med prestemangel og så programmerer prosten den med nødvendig innhold. Den kan til og med programmeres med den lokale dialekten. Og ikke minst sangstemme, noe som merkelig nok aldri ser ut til å komme sammen med kallet.

Slike roboter vil passe perfekt nordpå. Der befinner enkelte meningheter seg helt på vidda. De nekter å godta prester som er kvinnelig kjønnet. En robot er ikke kjønnet. Hen er ikke engang noe så moderne som et tredje kjønn. I framtiden kan vi få kjønnsnøytrale robotprester. Det må her legges til at slike prester vil være perfekte i den katolske kirken. Der vet vi fra utallige avsløringer at prester og kardinaler praktiserer langt mer enn de burde.

Presteroboter er den perfekt løsningen i striden om likekjønnende ekteskap. Kirken har vedtatt at den lever godt med to ulike syn på saken. Problemet er å praktisere to ulike syn. Enkelte steder er det langt til prester som vil vie likekjønnede. Robotpresten tenker ikke sånn. Den tenker ikke i det hele tatt, men gjør det den får beskjed om. Med andre ord: En drømmeprest sett fra et bispekontor.

Også i islam må roboter være perfekt. Folk kan slutte å dra på den strevsomme og farlige turen til Mekka. I framtiden kan de sende roboten sin. De fem daglige bønnene blir enklere. Robotens indre kompass vet til en hver tid hvor Mekka befinner seg. Dette vil fungere spesielt godt i Saudi Arabia. Der har allerede mennene appen som skal til for å kontrollere kvinner. Den kan helt sikkert justeres litt slik a den også kan kontrollere roboter.