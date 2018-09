Nancy Herz fra «De skamløse jentene» kaller seg den rare outsideren

– Når vi kjemper for menneskerettigheter, er vi med på å tenne en flamme. En flamme for rettferdighet, og en flamme for livet. Vi er med på å redde liv, men også å gi livet en mening. For hva er livet verd hvis man ikke kan bry seg om andre?