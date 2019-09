– Ulykken på Kielland skjedde like etter at jeg løsnet gangbrua fra Edda

Ifølge granskningskommisjonens rapport gikk alt etter planen under den siste forflytningen av «Alexander L. Kielland»-plattformen. Operasjonen var ferdig klokken 17.50, heter det. I en ny bok forteller flere sentrale øyenvitner at ulykken skjedde under selve forhalingen, rundt klokken 18.20. Ove Urheim var trolig den første som så ulykken, men ble aldri avhørt verken av politi eller granskningskommisjon.