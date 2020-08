Eva fant morens biologiske opphav med sitt eget DNA

Tre generasjoner Hauge Rasmussen: Ulrike og datteren Eva. I bakgrunnen henger en innrammet plakat av Ulrikes adoptivmor: Avdøde Kari Hauge Rasmussen. Foto: Tommy Ellingsen

For Ulrike Hauge Rasmussen var adoptivforeldrene nok, hun hadde ikke noe behov for å finne sin biologiske far. Men datteren Eva ville vite mer. Og sendte sitt eget DNA for analyse i en genbank for å få svar.