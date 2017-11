Et hjem for oss, et hjem for deg

Mamma med den eneste sigaretten hun noensinne har røykt. Stiv av skrekk og med vannkjemmet hår danset jeg, iført hvite hansker, med fine Nina. Oldefar fikk Kongens fortjenstmedalje festet til brystet av ordfører Jan Johnsen. I den store salen ble jeg for første gang kysset av en jente. Jeg satt på skuldrene til far min og så Vikingspillerne feire gull. En rasende rikskjendis viftet med pekefingeren under nesen min og ropte «vet du ikke hvem jeg er?»