Finn E. Våga Hemmeleg-sjefen gir deg oppskriften på denne retten Som navnet antyder, er restauranten Hemmeleg på Bryne innhyllet i en passelig porsjon mystikk. Nå letter kjøkkensjefen på sløret og viser hvordan du kan lage noen av rettene selv.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lokalt. Kortreist. Ferskt. Det høres kanskje ut som en moteretning, men for folkene bak den lille Bryne-restauranten Hemmeleg er dette selve grunntanken. Med et tett samarbeid med en av distriktets grønnsakprodusenter og en mystisk meny som reflekterer både gamle tradisjoner og moderne tilberedningsmetoder, har restauranten slått godt an.

– Gjestene får ikke vite hva vi serverer før de kommer. På den måten kan jeg lett tilpasse dagens meny etter hva vi får tak i, sier kjøkkensjef Jim Ryun Vatland.