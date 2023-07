Carina Carlsen om «sommerkroppen»: – Alle er tykkfobiske. Jeg også Tykkaktivisten nekter å slanke seg og gidder ikke barbere leggene. Her er Carina Carlsens råd til deg som gruer deg for å vise frem kroppen din.

Hun ville være usynlig. Mens alle de andre brukte badetøy, badet hun med klær på hele kroppen. Store T-skjorter og lange bukser. Hun satt i skyggen for å gjøre seg så liten som mulig. Men det hun ikke skjønte, var at det motsatte skjedde. For ingen er så synlig som en som bader med klær.

Noen hater seg selv

Denne uken er skoleferien i gang. Det skal bades, det skal soles, livet skal skinne. Men på prøverom, jenterom og balkonger landet over sitter folk og skammer seg over kroppen sin.

16-årige jenter synes de er for tykke, 20-årige gutter synes de er for tynne. Voksne damer og menn klager over tykk rumpe eller vom. Heldigvis klarer de fleste likevel å nyte sommeren. Men noen hater seg selv så mye at de spyr, kutter seg og i verste fall: prøver å dø.

Carina Elisabeth Carlsen (37) vet hvordan de har det.