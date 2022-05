Hedvig Montgomery: – Det er to grupper foreldre som går igjen på kontoret mitt Lærerne ser en bråkmaker. Foreldrene ser en gutt som hver dag kommer ulykkelig hjem fra skolen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

John passer ikke inn på skolen. Han er en morsom og kreativ åtteåring, men klarer ikke å oppføre seg som andre barn. Foreldrene er i villrede: Er det John det er noe feil med, er det skolen – eller er det oss i familien?

Det er to grupper foreldre som går igjen på kontoret mitt. Den ene er foreldrene til de forsiktige barna, de som av ulike grunner ikke tør kaste seg uti noe hvis det ikke føles helt, helt trygt. Barnebursdager, nye fritidsaktiviteter, overnattingsbesøk – alt føles like uoverkommelig.

Og så er det den andre gruppen. Foreldrene til de barna som ikke har bremser, de som bare må ta plassen, som snakker for høyt og ikke kan sitte stille, som ofte kommer for sent inn i leken og ødelegger for andre, de som er for brå, som er for mye.

Barn som John.