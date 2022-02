I 1996 var sextapen deres på avveie. Det ble starten på et mare­ritt som endret både inter­nett og kjendis­kultur.

På 90-tallet var en sextape på avveie et PR-mareritt for kjendiser. Siden ble slike filmsnutter en markedsføringsstrategi for unge Hollywood-spirer.

Pamela Anderson og Tommy Lee giftet seg i 1995, etter å ha kjent hverandre i fire dager. Året etter fikk verden se deres ytterst private hjemmevideo fra bryllupsreisen.

I januar 1996 var det full panikk hjemme hos Pamela Anderson og Tommy Lee. Ryktene om at en sextape med dem i hovedrollene sirkulerte rundt i Hollywood, hadde nådd kjendisparet. Det skulle bli starten på et årelangt mareritt som endret både internett og kjendiskultur.

Hendelsene er utgangspunktet for den nye TV-serien «Pam and Tommy», som nylig hadde premiere på Disney+.

På midten av 1990-tallet var Anderson og Lee USAs hotteste par. Hun var Playboy-modell og internasjonalt sexsymbol takket være rollen som C.J. Parker i TV-serien «Baywatch».

Han var badboy-trommisen fra det beryktede rockebandet Mötley Crüe. Sammen var de tabloidgull. Paret likte å skryte av sexlivet sitt til journalister og kultiverte et image som frigjorte og festglade.