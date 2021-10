Matskolen: Dette gjør oste­smør­brødet enda bedre

Comfort food er et begrep som jeg ikke bruker mye, men jeg tror jeg vet hva det betyr.

For meg er all god mat komfortabel om timingen er riktig. Men begrepet comfort food brukes gjerne om mat som er usunn og/eller helt uten friksjon eller karakter. Så det dekker neppe rå østers, salt ansjos eller rakfisk, selv om du har appetitt på noen av disse rettene. Skal jeg nærme meg begrepet, så er det mat som en sliten kropp lengter etter den påfølgende dagen etter for mange forfriskninger. Fett, fritert, smeltet ost, chili, salt etc. Kanskje mat som kroppen slett ikke bør ha i en slik tilstand, men som føles helt riktig idet den kommer i munnen.

Kimchi og ostesmørbrød

Kimchi, den koreanske, fermenterte og chilisterke surkålen, er heller ikke det folk flest tenker på når det er snakk om comfort food. Og her kommer jeg til poenget: Et fett smørbrød, pakket med smeltet ost, blir ikke bedre enn med en ladning syrlig og sterk kimchi. Lager du smørbrødet som en klassisk welsh rarebit i ovnen med masse ostesaus, er et halvt glass med tiloversbleven kimchi prikken over i-en. Den sørger for at ostesmørbrødet trekker deg opp istedenfor å bli spikeren i kisten. Gode pommes frites med masse topping, såkalt dirty fries, kan være den perfekte medisinen du ikke trenger. Den blir mye bedre med majones, løftet med mengder av kimchi.

Til slike retter bruker jeg gjerne kimchi som har stått en stund, som blitt litt vel kraftig på smak og kanskje litt slapp i konsistensen. Lag det selv, eller let etter upasteuriserte typer i asiatiske supermarkeder eller helsekostforretninger.