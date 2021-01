Tor Stenersen Tellef (1) er så benskjør at han ble født med 16 brudd

Hver gang Tellef begynner å gråte, får moren et sug i magen: Har han fått et nytt brudd nå?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det skal bare en dytt, en vridning eller et lite fall til, så kan Tellef (1 år) brekke noe.

Hvis han prøver å reise seg, kan han fort deise bakover i gulvet og få brudd i kraniet eller i ryggen. Likevel har foreldrene bestemt seg for at han skal leve et så normalt liv som mulig. Og nå har han begynt i barnehage.

Den lille gutten på halvannet år har en meget sjelden lidelse: Alvorlig medfødt benskjørhet. Ben og knokler er så skjøre at det skal veldig lite til før de brekker.

– Vil du stå litt, Tellef? spør mamma Anne Siqveland, som er med på tilvenningen i Ullernkollen barnehage.

Det er hans andre uke her.

– Ja, sier Tellef bestemt.

Han vil gjerne komme seg opp fra gulvet. Men det er ikke så lett.

Sammen med assistenten setter hun skinner på de små bena og joggesko på føttene. Snart står Tellef nesten på egne ben ved bordet, bare med litt støtte fra mamma.

Sammen med kameraten Isak står Tellef og perler ved boret. Med litt støtte fra mamma går det fint. Styrer i Ullernkollen barnehage, Anette Hogness, følger med. Tor Stenersen

16 brudd i mors mage

Selv mors mage var ikke trygg nok for Tellef. Han hadde pådratt seg 16 brudd ulike steder på kroppen før han ble født. Men det visste ikke foreldrene Anne Siqveland og Nicolai Hennum Wendt noe om. Anne opplevde at hun hadde et ukomplisert svangerskap.