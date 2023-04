Professor Frode Thuen: Hvordan starte på nytt?

De er veldig forskjellige, og i perioder har samlivet vært nesten ulevelig. Er det mulig å redde forholdet?

Frode Thuen

Vi er et par i begynnelsen av 50-årene. Vi møttes da vi var i 30- årsalderen, og begge hadde erfaring fra lengre forhold. Vi var stormforelsket og giftet oss etter noen år.

Nå har vi vært gift i snart 15 år og har tre flotte barn. Selv om vi elsker sistemann høyt, har det vært vanskelig for oss å starte på en ny runde med baby- og småbarnsliv. Minstemann sover fortsatt ikke natten gjennom, og vi har ikke hjelp av andre i hverdagen. Vi er vant til å klare oss selv. Det er altså ikke rom for at én av oss voksne er syk, da går det ikke rundt. Familien vår tror nok vi spøker når vi sier dette, men det er sannheten.

Hvordan skal vi komme oss videre? Hvordan «booste» et ekteskap, med alle sår og leie historier, og starte på nytt?

Vi er ellers svært ulike, når det kommer til behov for struktur, orden og planlegging. Det har vi akseptert, men vi har ikke kommet dit uten kamp. I perioder har det vært nesten ulevelig. Etter hvert er det blitt til at vi sier så lite som mulig om ting vi er engasjert eller interessert i, og det er lite «psykologisk nærhet». Begge opplever at den andre misforstår eller ikke evner å ta imot.

Det er også mange betente temaer mellom oss. Vi vegrer oss for å ta opp viktige saker, for da ender det ofte i krangel. Samtidig prøver vi å være hverandres venn, selv om det ikke alltid lykkes. Vi har for øvrig OK sex, men det er opplagt for lite for mannen min. Og vi er enige om at ingen av oss har det særlig bra, og begge føler seg avvist.

Egentlig er vi kanskje ved et punkt der mange ville valgt å skille seg, men ingen av oss vil det. Vi vil ikke ha 50/50, delt bosted og bare se barna annenhver uke. Og vi er dessuten glad i hverandre, selv om de sterkeste følelsene opplagt har dabbet av. Det hører ellers med, at vi har gått i terapi i tre runder. Siste gang var da minstemann var om lag ett år. Vår erfaring er at det ikke har hjulpet oss. Siste runde gjorde det nok dessverre verre.

Psykolog Frode Thuen svarer: