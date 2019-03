Raushet er gull

Jeg fikk en telefon. Det var fra en mann som presenterte seg som Finn Løvaas. Han bodde på Randaberg.

– Du vet ikke hvem jeg er, men jeg vet hvem du er. Nå har jeg et oppdrag til deg.

På visittkortet står det at han er «sølvsmed filigran». Jeg er en enkel mann fra Damsgård i Egersund. Der hadde vi lite filigran, men mye bjørk. Ordet var med andre ord nytt for meg. Jeg sjekket det opp i Wikipedia: «Filigran er en delikat og vanskelig form for metallarbeid innenfor smykker. Det innebærer smykker gjort av meget tynne tråder (latin filum) og små kuler (latin granum), derav navnet, som bøyes, vrides og loddes fast.»

Aha, Finn Løvås er altså filigranist. Det var imidlertid ikke det mest oppsiktsvekkende med mannen. Sølvsmeden går mot de nitti. Han ser ut som en ungsau i midten av sekstiårene, men neste gang han fyller år kan familien like godt la være å kjøpe kake. Den kommer til å se ut som et fakkeltog. Det er ikke plass til 87 lys på marsipankaka til Landsbybakeriet på Randaberg.

– Jeg rydder og langt inne i et skap fant jeg en brosje. Den har ligget der i mange år. Den har motiv fra Egersund. Jeg kjenner ingen fra Egersund og ingen av mine vil ha en brosje med Egersund-tema, så jeg lurer på om jeg kan få deponere den hos deg?

Neste argument var av det slaget som er umulig å motstå.

– Du er jo Egersund-patriot. Ikke sant?

Jo, jeg måtte medgi det. «Okka by e dokka by».

– Da må du komme til Randaberg og hente den.

For noen dager siden pakket jeg bilen og la ut på den lange turen til utkant-Norge, til Randaberg, den standhaftige kommunen ved randen av Jæren, kommunen som så langt har klart å stå imot innlemmelse i Stavanger. Her bor Finn Løvås med alle sine mopeder, motorsykler og dampmaskiner.

– Jeg liker å mekke, sa 86-åringen.

Så tok han meg med ned i det aller helligste. Kjelleren. Her sto alle de rare maskinene han har laget opp gjennom årene på rekke og rad og det slo meg: Vil det finnes slike mekaniske genier som Finn Løvås i framtiden når alle hoder er digitalisert?

Jeg slo frampå at han hadde vært heldig med genene. Han var for så vidt enig, men han la til.

– Det handler om å holde seg i aktivitet. De tingene jeg lager selger jeg til kostpris. Jeg tjener ingenting på dem. Jeg lager dem kun for å glede andre. Noe av det som holder hodet ungt er at jeg alltid ser etter muligheter. Nylig kom jeg over noen esker med rustfrie knivblader. Det viste seg at de hadde ligget bortstuet siden krigen. Da ble de laget på Jørpeland. Nå, 70 år seinere, gjør jeg knivene ferdige. Sånt er jo kjekt.

Løvås startet som optiker bare 23 år gammel. Etterhvert bygde han opp Brillehuset i Stavanger. Ideer ser han over alt. Smijernsporten i Knudaheio ble til smykker og beltespenner for medlemmer i Time historielag.

Egersundbrosjen har en fiskebåt, et eikeblad og to måker som motiv. Nå er den deponert trygt i Egersund. Alle som måtte ha gode ideer for videre bruk av mesterverket, kan bare ta kontakt.