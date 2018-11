Black Friday: I dag får du 20 av Aftenbladets mest solgte reportasjer - helt gratis

Fredag 23. november åpner vi opp forsiden på Aftenbladet.no og gir gratis tilgang til 20 saker. Det kan være de 20 vi har valgt ut i denne artikkelen, eller saker du velger selv fra forsiden til Aftenbladet.

Glassjenta: Monsteret i rettsal 23

Ida har gått til sak mot barnevernet. Hun vil ha en slutt på tvangsplasseringen i Nord-Norge. Har en 16-åringen noen sjanse i de voksnes system for rettferdighet?

Dommerne fatter en sjelden avgjørelse og lar Aftenbladet være til stede i den lukkede rettssaken. Der tegner barnevernet et uhyggelig bilde av Idas oppvekst. De mener den er årsaken til hennes selvmordsforsøk og voldsomme utageringer – ikke behandlingen hun har fått i barnevernet. Men Idas advokat har et kort i ermet.

Alt du trenger å vite om bompenger

Jarle Aasland

38 nye bomstasjoner åpnet på Nord-Jæren i oktober, og prisene ble skrudd opp. Vi fikk rushtidsavgift, veier ble stengt og det meste av trafikken sluses gjennom de nye bomringene.

Da Øystein forsvant

Privat

Øystein Geithus Husby var 30 år da han 12. november 2016 tok farvel i en tekstmelding til sin bror. 13 dager senere ble han funnet. Da hadde hundrevis av personer og flere etater og fagmiljøer vært involvert i letingen. Og i sentrum for det hele sto en fortvilet familie.

Hvert år tar over 500 personer sitt eget liv. Hvordan reagerer vi som samfunn når en blant oss velger å forsvinne? Kan vi gjøre noe for å oppdage selvmordsplaner? Og hva var viktig for de som har overlevd selvmordsforsøk, og i dag har gode liv?

Når alt rakner

En kvinne isolerer seg i sitt eget hjem, omgitt av et berg ølbokser, sigarettsneiper og pizzaesker. Rotter har nesten overtatt den kommunale leiligheten til en mann med rusproblemer.

6000 personer i Norge lever i nød og elendighet, fordi de sliter med både rus og psykiske lidelser. De har et stort behov for støtte og behandling. Og hjelpeapparatet har store problemer med å klare å hjelpe dem.

Den uutholdelige stanken fra leilighet 403

«Anne» og Christina varslet Stavanger kommune om farlige arbeidsforhold og forsømte beboere. De fikk rett i mye. Men prisen var høy.

Den livsfarlige arven

Marie von Krogh

Cecilia Linn Bie (33) har en genfeil, nedarvet i generasjon etter generasjon. Hver 12. kvinne får brystkreft og genfeilen øker risikoen med 60 prosent.

Luftslottet Dale: Drømmen. Fiaskoen. Pengesluket

Pal Christensen

254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997. Av dette er 88 millioner skattekroner overført fra fylkeskommunen. Hvor ble egentlig pengene av?

– Jeg hadde vel en følelse av at det var jappetiden 20 år etter jappetiden, sier en konsulent. Han fikk både massasje og badebukse på skattebetalernes regning. Mer om ham senere.

Dette er historien om hvordan det meste gikk galt, da Rogaland fylkeskommune skulle lage Nord-Jærens mest attraktive boligområde på Dale i Sandnes.

DOKUMENTAR: Erle fra Stavanger måtte ta et valg som ville forandre livet hennes fullstendig

Hvis hun skulle bli gravid, så måtte hun bli det nå, med én gang. Som enslig var hennes eneste mulighet å oppsøke en fertilitetsklinikk i utlandet.

Under et legebesøk i 2016 ble hun fortalt at hun hadde en svikt i hypofysen som kunne føre til at modning av eggene uteblir og dermed svekke evnen til å bli gravid.

Men Erle tenkte ikke så mye på dette.

– Jeg var jo bare 24 år, singel og skulle ikke ha barn på lenge.

Goliat - historien om alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser.

I årevis ble norske myndigheter ført bak lyset av det italienske oljeselskapet Eni. Hvordan kunne det skje? Her er historien om hva som skjedde i kulissene da Goliat ble en skandale.

Kiellands rungende taushet

123 mennesker omkom da Kielland-plattformen kantret. Franske granskere trodde ikke på den norske ulykkesårsaken og mente sannheten lå i plattformsjefenes ukesrapporter. Men de franske Kielland-granskerne ble nektet innsyn. Av nordmennene.

Knut S. Vindfallet

Kiellands dype hemmelighet

«Alexander L. Kielland»-plattformen kantret 27. mars 1980. 123 omkom og 89 ble reddet. Det finnes én offisiell norsk forklaring. Men det finnes også en annen, langt mindre kjent for nordmenn.

Den enestående Lise

Anders Minge

I Norge fødes i gjennomsnitt ett barn i året med Treacher Collins syndrom. Lise Bø Våga er et av barna med diagnosen. Hun er annerledes enn de fleste, men samtidig helt lik deg og meg.

– Hun er jo verdens fineste jente. Pappa Hans Marius Våga blir blank i øynene, stemmen brister.

Hilde og Christer var narkomane: – Vi var sikre på at vi skule dø. Nå lever vi drømmen vår

Privat

De ble funnet klokka seks om morgenen. Han flytende i sjøkanten. Hun liggende på kaia. To steinharde narkomane som endelig så ut til å ha fått fred.

Dødsulykken ingen brydde seg om

Ingeborg Eliassen

Her, midt i Stavanger sentrum, døde en 45-åring på jobb i Norges viktigste næring. Dette er historien om dødsfallet verken politiet eller andre myndigheter etterforsket. Og det er historien om tre gutter som mistet pappaen sin.

To dager og én natt på 1K ved SUS

Anders Minge

Rogaland er fylket med mest kreftsykdom. På kreftavdelingen 1K ved SUS, veksler tilværelsen mellom håp, lettelse og bunnløs fortvilelse. I 20 år har tusenvis av pasienter kommet til avdelingen. Noen blir friske, andre dør. Noen mener de ansatte er engler. Andre forteller om verdighet og stell de ikke trodde var mulig.

Bli med på innsiden av 1K.

Drømmekjæresten som ble et mareritt

Kristian Jacobsen

- Jeg skal drepe deg, din mor og din lillesøster. Deretter skal jeg drepe meg selv. Jeg har ingenting å leve for, skal mannen ha sagt. Gjentatte ganger skal han ha brutt besøksforbudet. Ingenting skjer.

Medlemmers grove lovbrudd og sexliv håndteres i egne domsutvalg

Anders Rye Skjoldjensen

Fire kvinner. Fire historier. Slik håndterer Jehovas vitners domsutvalg alvorlige saker internt, utenfor det norske rettssystemet.

Foreldrene ble anklaget for å ha filleristet «Tobias» (1) og trodde de aldri skulle få ham tilbake. Så begynte en pensjonert overlege å stille spørsmål

Stig B. Hansen

De ville finne ut hvorfor sønnen deres var syk. Da ble foreldrene beskyldt for mishandling.

Dette er de norske nettovergriperne

POLITIET

A-magasinet har kartlagt 89 nordmenn som er siktet eller dømt for å ha spredt overgrepsbilder av barn i pedofile nettverk. Materialet de deler er mer sadistisk enn noensinne. De kunne vært naboene dine.

Arnt Willy er 45 år. Han vet ikke om han blir 46. Han er asbestsyk

Anders Minge

Jobben var å fjerne asbest. 20 år senere ble han dødssyk. Nå får Arnt Willy Fredriksen 2,5 millioner kroner i erstatning. – Pengene gjør at kona og ungene mine klarer å beholde huset, selv når jeg ikke er her lenger.