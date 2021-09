En grønn og slitt bok betyr alt for stjernekokken Bestemorens gamle kokebok har en fremtredende plass på kjøkkenet – og i hjertet – til Christer Rødseth (30).

– Av de tingene jeg har, er bestemors kokebok den jeg er aller mest glad i. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg bruker den hver dag, men boken er et kjært minne etter henne. Hun gikk bort for to år siden, men før hun døde, fikk jeg den av henne. Nå står den fremst på en hylle i kjøkkenet mitt, sammen med syltede grønnsaker og annet sprøtt jeg bruker i matlagingen hjemme.

Christer Rødseth (30)

Hvem: Kjendiskokk som har vært kaptein på både junior- og seniorkokkelandslaget, gull i VM og OL. Bokaktuell med Christer redder hverdagen.

Hva: Bestemors kokebok.