To historier om Bybanen: En som går på skinner og en som sporet av

Bybanen i Stavanger-regionen ble stemt ned i 2012 i kjølvannet av et politikerdrama uten like, etterfulgt av pengeskandaler, maktkamper og konspirasjonsteorier. Hva skjedde egentlig den gangen som gjør at vi fortsatt venter på bussveien, mens Bergen for lengst har fått sin bybane?