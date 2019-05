Bærekraft har nådd valgkampen. To år er veldig lang tid i politikken. For to år siden sto partiene i kø for å dele ut ballonger. Nå kommer vi ikke til å se en eneste ballong. Selv KrF, som var veldig gode på ballonger, må finne på noe nytt. Marerittet er selvsagt at det skal strande en hval med ballonger i magen. En gul ballong i hvalen buk, hadde ført KrF rett inn i dødskyggenes dal.

Det kan fort bli en stusselig valgkamp uten ballonger, men det verste er at det finnes få alternativer. Pappkrus med partilogo er fy-fy. Vi vet at pappkrus er satt inn med et plastbelegg som går rett i næringskjeden. T-skjorter kan fungere, men for noen år siden ble det avslørt at de var laget av barnehender i u-land. Høyre delte sist helg ut blå plastposer med chips til ære for den nye folkehelseministeren.

Vi kommer heller ikke til å få se SV gjenta suksessen med å reise rundt i et gammel dieselsvin av en buss. Både Erna og Jonas er kjent for å legge under seg store deler av landet på en dag eller to i småfly. De deiser ned på et tettsted og hilser på barn og gamle i noen minutter før de spretter opp igjen og flyr videre. I år blir det slik at en partileder aldri reiser lenger enn sykkelen kan trille. Tog er som kjent utenkelig. Jeg har aldri sett en partileder på toget. De bruker lengre tid på å snakke om tog, enn å reise med tog.

I Egersund samler partiene seg på Torvet i valgkampen. Jeg kan her og nå slå fast at Arbeiderpartiet er best. De har nemlig gått til anskaffelse av et vaffeljern som steiker rosevafler. De smaker fortreffelig. Hemmeligheten er trolig røren. Ap har alltid vært gode på å skape røre. I tillegg deler de ut 500 000 roser på landsbasis. Jeg vet ikke om de våger seg på roser i år. Det er jo garantert roser som har vært utsatt for drivhuseffekten.

Vi husker alle Senterpartiet i Rogaland sine truser. Ja, du leste rett. De hadde truser i valgkampen med påskriften «Det er i sentrum du finner godbitene». Nå kan du kalle Geir Pollestad og Bjarne Undheim mye pent, men godteposer er de ikke. Det er jo forståelig at Senterpartiet er gode på truser. Den viktigste hendelsen i partiets historie er jo knyttet til ei truse. Jeg tenker selvsagt på den berømte Borten-trusa. Det blir sagt at Geir Pollestad aldri går på talerstolen uten senterpartitruse. Det er derfor talene hans kalles for truseinnlegg.

Jeg vet ikke om SV-karamellene rammes av valgkampskam. På meningsmålingene ser det mer ut som om det er Venstre og KrF som får seg en karamell. Rødt har tidligere prøvd seg på karameller, men de klarte aldri å få delt dem ut nøyaktig likt. Det var alltid noen partipamper som spiste mer enn andre. Fremskrittspartiet har vært gode på flaskevann. Det er en suksess KrF kan kopiere, men selvsagt med vievann.

Hva skal Bompegepartiet gi bort i valgbodene? Jeg vil foreslå små biter av den gamle bommen på Bråstein.