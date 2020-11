På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Online-automaten i bakgrunnen er en av dem Kjetil Åsvald Åsen brukte mest. Det kunne ryke med en tusenlapp per trykk. Foto: Jacob J. Buchard

Fanget av spillkarusellen

Livet har bydd på mange opp- og nedturer for Kjetil Åsvald Åsen. I en alder av 35 år er han i stand til å se fremover. Foto: Jacob J. Buchard

35 år gamle Kjetil Åsvald Åsen løfter blikket og ser inn i fortiden mens han forsøker å beskrive hvordan store summer rullet ut og inn på spillekontoen i en enorm fart. Han er en av rundt 170.000 nordmenn som har problemer med spill.

Han har en gjeld som nærmer seg seks millioner kroner og er under behandling for lidelsen sin. I tillegg til penger har spillingen kostet ham en kjæreste, ødelagte relasjoner, spolerte jobbmuligheter og et fengselsopphold.

Les hele saken: Fanget av spillkarusellen (publisert 17. oktober 2020)

Evy Eftestøl og Esben Larsen bur i to ulike etasjar under same tak. Takterrassen er ein oase. Foto: Fredrik Refvem

Kjærasteparet Evy og Esben bur kvar for seg under same tak: – Vi må gjera det som er best for oss og eigne barn

Då Evy Eftestøl og Esben Larsen møttest, fann dei fort ut at det måtte bli dei to.

Men dei ville ikkje sausa dine og mine barn saman i ein påtvungen storfamilie. Løysinga blei å bu i to ulike etasjar under same tak.

Evy, som er arkitekt, har teikna tomannsbustaden i Valkyrjegata på Våland i Stavanger.

– Då eg møtte Esben, hadde eg levd lenge åleine. Det å bu i tomannsbustad var i utgangspunktet min ide, men det tok ikkje lang tid før også Esben var med på notane. Me har budd slik sidan i fjor sommar, og det fungerer over all forventning, seier ho.

Les heile saken: Kjærasteparet Evy og Esben bur kvar for seg under same tak: – Vi må gjera det som er best for oss og eigne barn (Publisert 1. november 2020)

Brødrenes lek er slutt: – Hustvedt & Co. er oss. Vi lukker et kapittel her nå. Det sitter i hjertet

Tor og Per Søiland har tilbrakt hele yrkeslivet i leke- og gavebutikken i smørøyet av Stavanger sentrum. Nedleggelsen har de planlagt i flere år. Foto: Anders Minge

Hustvedt & Co. ga seg etter 146 år. I god tid før julestria i 2019 låste Per og Tor Søiland døra for godt.

Tor Søiland tar sats og hopper ned i containeren, klar til å ta imot. Broren Per går jevnt og trutt. I nevene har han 146 år med butikkhistorie. Tor tramper som en dampveivals.

Hyller de aldri fikk brukt, sjakkspill de aldri fikk solgt.

De siste 44 årene har brødrene Per og Tor Søiland vært der seks dager i uka, minimum fra ni om morgenen til fem om ettermiddagen. I butikken finnes både stol og krakk – for kundene. Brødrene sitter kun når de spiser lunsj, ellers står de. Alltid. Tunge bein? Nja. De får avveksling av å løpe opp trappene til varelagrene som fordeler seg over fire etasjer. Nå er hyllene nærmest tomme. Nye varer vil aldri finne sin plass.

Les hele saken: Brødrenes lek er slutt: – Hustvedt & Co. er oss. Vi lukker et kapittel her nå. Det sitter i hjertet (Publisert 24. august 2019)