Etter flere år i Brasil skulle sjømannen Reidar Edvin Sandanger flytte hjem til Norge som pensjonist. Så ble han bare borte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I podkast-serien «Savnet – Mannen med den tomme graven» undersøker Aftenbladet et mysterium politiet i to land aldri har kommet til bunns i. Både familien og norsk politi frykter at han kan ha blitt drept.

Flere merkelige omstendigheter gjør at både familien hjemme i Norge og politifolk som jobbet med saken frykter at Sauda-mannen kan ha blitt drept.

– Her er det noen som skjuler noe. Noen vet hva som skjedde med Reidar, mener hans to søstre i Sauda, Bjørg-Nina Sandanger og Anne Grete Michalsen.