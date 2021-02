Her er verstinglegene som tapper fellesskapet for millioner

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Noen leger utnytter systemet. De sykmelder for lett eller krever for mye i refusjon. Her er tre verstinger myndighetene har reagert svært strengt mot.

Legen tar imot oss hjemme. Han er morgenfrisk, kledd i en enkel, svart T-skjorte. Brygger kaffe mens det lysner utenfor leiligheten på Østlandet.

Som mange andre fastleger, driver han praksis sammen med kolleger. Det var slik han oppdaget det.

For noen år siden fikk han tilfeldigvis innsyn i en kollegas refusjonskrav til staten. Da ble han overrasket.

De jobbet begge fulltid og hadde omtrent like mange pasienter. Likevel fakturerte kollegaen et langt høyere beløp enn ham. Han kunne ikke få summen til å stemme.

– Det ga ingen mening, sier fastlegen.

Han søkte råd hos Legeforeningen, som anbefalte ham å kontakte myndighetene. Han bestemte seg for å varsle.