Jarle Aasland Til daglig jobber han i brannvesenet. Men «Trond» jakter også på utro ektefeller i Stavanger

Med barnesete i baksetet jakter privatetterforsker «Trond» på utro ektefeller i Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Villaene ligger på rekke og rad i et av Stavangers penere strøk. Inne i husene sysler folk med sitt. Noen ser på nyhetene, andre står ved kjøkkenbenken og tømmer oppvaskmaskinen eller er i ferd med å få ungene til køys. I de opplyste rommene er de godt synlige for den som ferdes ute i mørket.

På veien utenfor en stor hvitmalt villa står en grå bil. En kvinne på kveldstur med hunden passerer, men hun legger ikke merke til skikkelsen som sitter bak rattet. Han har sittet der en god stund nå. Det begynner å bli kjølig, men han kan ikke starte tenningen. Det kan vekke oppmerksomhet. Han holder et filmkamera i hendene, blikket under skyggelua er vendt mot huset. Plutselig tennes lyset i et av vinduene i annen etasje, og en mann kommer til syne, kun iført underbukse. Skikkelsen i bilen hever kameraet og trykker på «record».