Hun er en av Norges tøffeste

Foto: Jarle Aasland

Mens mange sliter med dørstokkmila, må Ane Iselin Brogeland trene på å sitte i ro.

Det er to hendelser i livet 30-åringen fra Moi husker ekstra godt. Begge gangene følte hun seg hjelpeløs. Den ene var da faren døde mens hun satt på ferja midt mellom Danmark og Norge på vei hjem. Den andre handler om en tur til Mexico.

En gang dro Brogeland til en liten by oppe i fjellene utenfor Oaxaca for å være med på en workshop i dans. Hun snakket ikke spansk og hadde bare fått en adresse der hun skulle bo.

Da taxisjåføren slapp henne av, var ingen hjemme. Huset hun skulle bo i, framsto mer som en byggeplass uten vann og do. Med seg hadde hun to telefoner, men begge sluttet å virke. Like før hun dro hadde det blitt slutt med kjæresten, så mentalt var hun heller ikke på et bra sted.

Hun opplevde at hun hadde to valg: Enten kunne hun sette seg ned og håpe at noen ville komme, eller så måtte hun begynne å gå. Brogeland har aldri vært god til å sitte i ro, så hun valgte det siste.