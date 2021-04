– Dette er en av de enkleste og beste desser­tene jeg vet om Dessert er godt. Særlig om morgenen. Prøv deg på denne ostekaken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg er ikke et utpreget dessertmenneske. De markerer et definitivt punktum for måltidet, og jeg tror det er nettopp her problemet ligger. Om man sitter rundt et bord og inntar masse gode smaker, så har jeg lyst til at det aldri skal ta slutt. Når desserten kommer i munnen, er det et tydelig signal om at nå er det straks slutt.

Et stykke ost inviterer til noe annet. Mens man styrker seg på et glass vin ved siden av, er det fort å glemme at alle gode ting en gang tar slutt.

Jeg er klar over at mange synes det er deilig med en avslutning. Det er vel derfor dessert er like vanlig verden over som oppklaringen av en mordgåte i slutten av en kriminalroman. Dessuten kan den søte avslutningen hente frem barnet i deg, som etter et krevende måltid alltid vil kunne finne redningen i en snill dessert.

Og siden jeg er veldig glad i å lage desserter, så elsker jeg å legge mye i den for mine gjester. Men jeg forbeholder meg retten til å droppe den som en avslutning. Dessert om morgenen, derimot, er en annen sak.