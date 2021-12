– Disse argentinske boblene har en kremet munnfølelse og en hyggelig pris.

Er du ute av sosial trening? Her er boblene som løfter både små og store sammenkomster.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jeg er ute av trening. Etter så lang tid med restriksjoner og nedstengninger, tror jeg de fleste av oss kjenner på en slags sosial stølhet. Men nøyaktig hvor ille det sto til, gikk først opp for meg i forrige uke. Plutselig hadde jeg en uventet frikveld. Mannen min lempet meg vennlig ut døren og sa: Kos deg!

Så sto jeg der, da. Kikket ut på de andre menneskene som også var pakket inn i boblejakker. Hvordan var det egentlig man gjorde det? Bare går man inn på en bar? Snakker med mennesker utenfor egen kohort? Helt ærlig – jeg har ikke invitert noen på middag på så lenge jeg kan huske.

Og sånn kan vi faktisk ikke ha det. Livet er for kort. Mennesket for sosialt. Nå er det full skjerpings. Jeg skal lage fest! Her er vinene du trenger til førjulstid og nyttår, spising eller dansing, til høyt eller lavt budsjett.

Vi starter med en aperitiff

Idet gjestene ankommer, står du klar med en sommerlig smak i glasset. Snus, og kjenn duften av rabarbra og markjordbær. Er det ikke deilig? Legg merke til at jeg har valgt ut to alternativer, både med og uten alkohol. Kan vi ikke gjøre det til en selvfølge at de som velger å avstå fra alkohol, også får skikkelig bra smaker i glasset? Jeg blir flau når jeg hører folk som pusher og presser de som sier nei takk. Du trenger ikke vite hvorfor, bare sørg for å ha et bra alkoholfritt alternativ på kjøl. Norske Balholm har noe til felles med danske Andersen Winery. De klarer å bevare den autentiske, nordiske smaken av rabarbra. Syrlig og sødmefull på samme tid.