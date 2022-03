Hun blir sint, såret og skuffet over det mannen hennes gjør når han er hjemme alene

Hun vil ikke skilles, men for henne er det helt uakseptabelt at han sitter og onanerer når han er alene hjemme.

Jeg er en kvinne i 60-årene, som er gift for andre gang. Han er en fantastisk, pen, snill, og omsorgsfull mann, som er noen år eldre enn meg.

For en tid siden snakket vi om det å lyve, eller alltid fortelle sannheten. For meg er det viktig å kunne stole på den jeg er gift med. Jeg synes det er bedre å stå for det man gjør og snakke ut om det, i stedet for å lyve eller fortie. Jeg er nemlig veldig sårbar hvis jeg mister tilliten til mine nærmeste. Da føler jeg meg «helt lost».

I denne samtalen kom vi tilfeldigvis innom temaet onani. Han fortalte meg da, at når jeg ikke er hjemme, pleier han å kle av seg og onanere. Jeg ble helt lamslått av at min store, kjekke, snille, pene, ordentlige hedersmann har behov for dette, når han kan få meg så ofte han vil! Jeg ønsker til og med sex oftere enn ham!

Han sier at han er veldig fornøyd med vårt sexliv. Men for å bli «hel», må han også onanere! Jeg opplever det som en slags utroskap, når han «går bak ryggen min» på denne måten. Det er som om jeg ikke er bra nok for ham. Det er jeg, forsikrer han meg, men han har behov for dette i tillegg for å føle seg glad og hel.

Ekkelt å tenke på

For meg er dette helt uholdbart å leve med! Jeg synes det er ekkelt å tenke på at min flotte, snille mann sitter alene midt på dagen, naken og «runker» – som jeg sier når jeg blir sint, såret og skuffet.

Hvordan skal jeg takle dette? Han har lovet å ikke gjøre det mer, men kan jeg stole på det når dette er så viktig for ham? Jeg vil jo ikke skille meg, men synes det er ekkelt å tenke på det. Tankene går ofte til disse situasjonene, når jeg ser på ham når han leser eller ser på TV eller lignende.

Jeg håper på en tilbakemelding fra deg om dette er vanlig, akseptabelt, og noe jeg må godta?

Psykolog Frode Thuen svarer: