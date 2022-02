Det er bare å fyre i ovnen, dette er din nye hytte Så stig på. Til og med bøkene er på plass i bokhylla.

Velkommen. Denne hytta tilhører deg, er budskapet på første side i hytteboka.

Vi har åpnet døra til en arkitekttegnet hytte, en hytte som vekker oppsikt med sitt ytre design.

Den er rett nok bare 15 kvadratmeter innvendig, men utstyrt med sittebenker, hems med glassrekkverk, et lite bibliotek, vedovn, solcellepanel, ladekontakt for mobil og store vinduer som går fra gulv til tak, slik at du nesten er ute når du er inne.