Marion Aalgaard overlevde flodbølgen som rystet verden. Men møter ofte døden på jobb. Livet etter tsunamien

DA HAVET PLUTSELIG trakk seg tilbake, lå Marion Aalgaard fremdeles i sengen på det lille rommet som hun delte med kjæresten Marco. Han hadde forlatt huset i høyden og var gått ned til dykkerbutikken på stranden – på det smaleste partiet av øya.

Begge var lykkelig uvitende om hva som skulle komme. For under havbunnen, utenfor den indonesiske øya Sumatra, hadde to jordskorpeplater stanget mot hverandre med stor kraft.

KOLLISJONEN satte enorme krefter i sving og utløste flere undersjøiske jordskjelv. Det første og største skjelvet fant sted rett før klokken 08 lokal tid og var det kraftigste som var målt på 40 år.

To og en halv time seinere skylte tsunamien innover stranden på øya Phi Phi i Thailand – som et sjømonster med vanvittige krefter.

– Jeg tror jeg så på en serie, så gikk strømmen, sier Marion Aalgaard.

18 ÅR SEINERE sitter Ålgård-kvinnen i sofaen i en liten leilighet på vestkanten i Oslo.