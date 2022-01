Hør Per Fugelli (1943–2017) sine åtte livsråd

Hva er egentlig resepten til et godt nok liv? Per Fugelli (1943–2017) var forelsket i unge mennesker. Her får du åtte podkastepisoder der han deler sin livsfilosofi.

Er du ung og ikke vet helt hvordan du skal gå inn i voksenlivet? Eller strever med å finne meningen i ditt liv? Per Fugelli (1943-2017) var forelsket i unge mennesker.

— Gammel og klok! Jeg har åtte tema som jeg vil snakke om, et budskap til ungdommen, ikke til dere gamle, sa Fugelli til Aftenbladet i 2016.

— Åtte bud?

— Nei, bud er altfor selvhøytidelig, selv for meg. Det er setninger som er formet gjennom et langt liv, ord som jeg tror kan være en slags resept fra legen Per til godt nok liv. Ikke et perfekt liv, men godt nok. Hva er det som har gitt meg et godt nok liv, denne stunden på jorden? Hvor er «the bright sides of life»?

Hør podkastserien «Fugellis resept» fra 2015 og få Fugellis livsråd for et godt liv.

Fugellis resept: