Døden kom om natten

Reisen med bussen endte i et kuleregn. Slik var de dramatiske timene.

Kolbjørn Kirkebø sto tidlig opp – som han alltid gjorde. Hele livet hadde han likt å ha god tid om morgenen. Og han hadde et fast ritual:

Å få oversikt over hva som hadde skjedd i verden siden han gikk til sengs ved titiden kvelden før.

Han skrudde på fjernsynet. Hendelser flimret over skjermen, og en lav stemme i BBC World-studioet formidlet dramatikk fra alle verdensdeler.

16. januar 2013. Så langt en helt vanlig dag.

Natten var fremdeles svart og stille, slik den alltid var kvart på fem i ørkenen. Han visste at temperaturen hadde krøpet ned mot null, kanskje under, for vinterstid var nettene kalde. Solen ville komme opp om noen timer, og da ville dagen raskt bli varmere. Kanskje helt opp i 20 grader, sent om ettermiddagen.

De fleste i den store leiren sov fremdeles. Her bodde han sammen med flere hundre som arbeidet på gassanlegget In Amenas, øst i Algerie.