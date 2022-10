Sander Berntsen rakk aldri å bli 23 år. Natt til 17. mai i år ble han påkjørt av toget. For familien er savnet stort. Savnet etter Sander

På 17. mai skal man flagge, spise is og gå i tog. Ikke få besøk av en prest og to politifolk hjemme i stua.

– Beskjeden er nok like grusom å få uansett når du får den. Men 17. mai vil aldri bli den samme dagen for oss, for det var da det skjedde, sier Alf Ingve Berntsen.

Fra et øyeblikk til det neste ble «gratulerer» til «kondolerer», og flagget på balkongen forsvant lenge før solen gikk ned.

Dagen før han skulle fylt 23 år, ble sønnen Sander bisatt fra Bryne kyrkje.

– Uvirkelig, uforståelig og umistelig, sa presten.

Så ga han ordet til moren.

– Jeg har noen ganger lurt på hvor vondt man kan ha det, hvor tungt ting kan bli: Nå trenger vi ikke å lure lenger, sa Gry Erga Berntsen.

For hvor ofte sier ikke foreldre:

– Kos dere, kom trygt hjem. Ring hvis det er noe.

Men sønnen Sander kom aldri hjem. I stedet ligger han død i en hvit kiste, som blir båret av den nærmeste familien.

På vei ut av kirken blir kisten også løftet fram av tonene fra: «You’ll never walk alone».

Foran går lillesøsteren og tvillingbroren.

I midten morfar og farfar.

Bakerst mor og far.