– Ikke vær redd, mamma. Seks år gamle Dmytro og familien gjemte seg i kjelleren. Utenfor kom krigen nærmere.

Seksåringen lå tett inntil moren på madrassen i kjelleren. Han trøstet henne.

De hadde søkt ly i naboens kjeller mens lyden av eksplosjoner og krigsmaskiner fylte natten.

Seks år gamle Dmytro hørte forskjell på russiske bomber og rakettene ukrainerne forsvarte seg med.

To døgn tidligere hadde Natalia Stylik våknet brått i hjemmet sitt i utkanten av Kyiv. Det var torsdag 24. februar 2022. Klokken var kvart over fem om morgenen.

Huset ristet. Hun satte seg opp i sengen. Var det eksplosjoner hun hørte? 44 år gamle Natalia vekket mannen sin. Det kom flere smell. Så kom panikken. Den tok kontroll over kroppen.

– Hysj, hysj. Ikke vekk Dmytro, hvisket ektemannen Vladimir. Han holdt rundt henne.

De hadde hørt snakket om at Russland kunne invadere hjemlandet. Men det var helt utenkelig. Broren hennes bor i Russland. Det samme gjør faren til mannen hennes. De reiste stadig frem og tilbake over grensen for å besøke venner.

Dette kunne ikke stemme. Russland kunne ikke gå til angrep på Ukraina.