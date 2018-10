Trumps USA: Det siste slaveskipet

På grunn av et veddemål i en bar blir 110 afrikanere mot sin vilje stuet under dekk på ei skute og fraktet ulovlig til USA. Kapteinen må trosse mange farer for å gjennomføre den kriminelle handlingen. Afrikanerne blir holdt som slaver i Alabama, men så skjer det noe som snur situasjonen på hodet.