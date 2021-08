Vinskolen: Norge har råvarer i verdensklasse

Det er på tide at du blir kjent med det norske gullet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kan man dyrke riesling på Voss? Spørsmålet ble reist i en spalte tidligere i sommer. Global oppvarming endrer vinkartet. Enkelte druer tåler et kjølig klima som vårt. Antallet druedyrkere øker år for år. Likevel, potensialet for kvalitet er ennå usikkert.

Men vi har gull i Norge allerede. Og helt siden jeg skrev den forrige spalten, har det kjentes som en unnlatelsessynd å ikke skrive om vår briljante råvare, nemlig – eple! Denne uken vies til den vidunderlige smaken av epler. Vi har hjemmelekser, vi skal fable om fremtiden og gi deg drikketips. Hold deg fast! Nå kommer mye informasjon på liten plass.