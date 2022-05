– Beløn­ningen for å slite seg gjennom overgangs­alder er at man kan bli sykere senere i livet

– Vi er friskere, sunnere og «yngre» som 50-åringer i dag enn tidligere generasjoner. Kvinner skal i gjennomsnittlig leve over 30 år etter at hun går inn i overgangsalderen. Likevel er det et tema vi snakker for lite om, sier Helena Enger.