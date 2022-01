Viner for januar-lomme­boka Det er ikke helt uvanlig med skrinn konto på denne tiden av året. Heldigvis finnes det gode viner som ikke koster skjorta.

Som på mange andre felt, har pris og kvalitet en tendens til å henge sammen når det gjelder vin. Ikke minst i Norge, hvor alkoholavgiftene er høye, og hvor valutaen for tiden er svak. Da er det lett å regne ut at flaskene som koster rundt hundrelappen på polet, har vært veldig billige ut fra produsenten. Nå er det selvsagt ikke sånn at dyr vin alltid er god og at billig vin alltid er enkel, men det sier seg selv at det ikke er de beste druene fra de beste vinmarkene som havne i flaskene vinbonden knapt får betalt for. Disse vinene vil heller ikke utvikle seg videre til det bedre i flasken, og har vanligvis ganske kort holdbarhet.

Men det finnes heldigvis mange gode alternativer hvis man må stramme inn forbruket litt i en periode. Her er et knippe viner til under 150 kroner, hvor man får god valuta for pengene.